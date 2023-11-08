У столиці затримали грабіжника, який відібрав мобільний телефон у перехожого

За грабіж, скоєний у період дії воєнного стану, йому загрожує до десяти років тюремного увʼязнення. Минулого тижня до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від 30-ти річного киянина про те, що невідомий відібрав в нього телефон в приміщенні торгівельного закладу на проспекті Академіка Глушкова. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та співробітники карного розшуку.

На місці події при з’ясуванні обставин скоєного правопорушення заявник розповів поліцейським, що на вулиці до нього підійшов чоловік та почав провокувати конфлікт. Аби уникнути сварки потерпілий зайшов до приміщення магазину. Втім, зловмисник прослідував за ним, вихопив мобільний телефон з рук та пішов у невідомому напрямку.

Оперативники Голосіївського управління поліції за «гарячим слідом» швидко встановили особу ймовірного грабіжника. 41-річного місцевого жителя поліцейські затримали за місцем мешкання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а речовий доказ вилучили. Наразі слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років позбавлення волі.

За процесуального погодження з окружною прокуратурою, слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва