У столиці затримали групу осіб за збут наркотиків та психотропів у великих розмірах

Зловмисники продавали наркотичні засоби та психотропні речовини на території столиці шляхом поштових відправлень, кур’єрською службою таксі та передаючи із рук в руки. Дії фігурантів кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з оперативниками Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури, із залученням співробітників сектору кримінального аналізу та за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 викрили групу осіб, які налагодили у столиці вирощування рослин коноплі та виготовлення психотропної речовини амфетамін.

Зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю столичного главку Олександра Дибова, правоохоронці встановили, що до складу групи входило троє чоловіків та жінка. Одні займались виготовленням наркотиків, інші – відповідали за їхній збут. За наявною інформацією, щомісячний дохід наркозбувачів складав близько 300 тисяч гривень:

«Під час документування злочинної діяльності фігурантів ми провели п’ять контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. У результаті слідчих дій вилучено близько 500 г канабісу, 300 г амфетаміну, 50 г гашишу, 50 пігулок MDMA, марки ЛСД, 24 рослини коноплі, обладнання для вирощування канабісу, два гроубокси, обкладання для вирощування наркорослин, а також 10 000 доларів США. Вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку складає пів мільйона гривень».

Слідчі затримали всіх фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та ч. 2 ст. 310 – посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників.

Санкція інкримінованих затриманим статей передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Відділ комунікації поліції Києва