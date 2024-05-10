У столиці затримали керівника благодійного фонду, який за $12 тисяч організував для ухилянта незаконний перетин держкордону

60-річний чернівчанин запевнив військовозобов’язаного, що допоможе переправити його через державний кордон України поза пунктами митного пропуску та взяв з нього за таку послугу 12 тисяч доларів. За вчинене, підозрюваному загрожує до 9-ти років позбавлення волі.

Слідчі Дарницького управління поліції спільно із працівниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури викрили ще одну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Поліцейські встановили, що 60-річний чернівчанин, являючись керівником одного з благодійних фондів у Чернівецькій області, запропонував своєму військовозобов’язаному знайомому уникнути мобілізації, виїхавши за кордон у якості водія, який мав привезти волонтерську допомогу. Для цього ділок планував підготувати необхідний пакет документів, на підставі яких чоловіка було б внесено до системи «Шлях».

За свою «послугу» зловмисник спочатку запросив 7000 доларів США, втім, після отримання коштів запропонував надати йому ще 5000 доларів США, за які планував переправити його до країни Європи поза пунктами митного пропуску. Поліцейські затримали порушника у порядку ст. 208 КПК України під час отримання ним другої частини грошей.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та клопочуть перед судом про взяття підозрюваного під варту.

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва