У столиці затримали молодика, який під час конфлікту наніс ножові поранення своєму брату
Киянин намагався уникнути покарання та повідомив слідчим вигадану історію про напад невідомих осіб. Однак, поліцейські встановили його причетність до злочину та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медичного закладу госпіталізували 35-річного чоловіка з проникаючими ножовими пораненнями спини та грудей. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та кінологи.
21-річний брат потерпілого повідомив правоохоронцям вигадану історію про напад невідомих осіб, проте поліцейські провели необхідні першочергові слідчі дії та з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілому наніс його брат. В той день чоловіки вживали алкоголь, між ними виник конфлікт, в ході якого він і завдав декілька ударів ножем потерпілому.
З місця події слідчі вилучили речовий доказ – ніж, який зловмисник заховав, щоб уникнути покарання.
Слідчий Дарницького управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet