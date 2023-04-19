У столиці затримали нападника, який вдарив пляшкою та пограбував чоловіка

Слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд помістив його під варту. Відтепер наступні десять років він може провести за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Якова Качури невідомий побив та пограбував громадянина. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та оперативники відділу поліції № 2 Святошинського управління поліції.

Провівши першочергові слідчі дії правоохоронці з’ясували, що повертаючись додому з роботи, до потерпілого підбіг невідомий та вдарив пляшкою по голові. Коли чоловік впав на землю, зловмисник забрав з кишені штанів телефон, гроші, банківську картку та втік.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили та затримали нападника. Ним виявився раніше не судимий киянин, 1995 року народження.

Слідчими за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва