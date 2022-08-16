У столиці затримали наркомана, який пограбував перехожу, аби купити нову дозу

Чоловік зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок та здав його до ломбарду. Відтепер йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на одному із ринків на вулиці Зодчих її пограбували. Для з’ясування обставин та документування злочину на місце негайно прибула слідчо-оперативна група.

Як розповіла слідча Святошинського управління поліції Олександра Ющенко, правоохоронці встановили, що до жінки підбіг невідомий, зірвав з шиї золотий ланцюжок та втік:

«Ми ретельно обстежили територію та переглянули відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент скоєння злочину, що і допомогло встановили особу ймовірного грабіжника. Це – 33-річний уродженець Київщини, який вже потрапляв в поле зору поліцейських. Під час слідчого експерименту чоловік пояснив мотиви скоєного. Він розповів, що аби купити нову дозу наркотиків, скоїв злочин та здав награбоване до ломбарду».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва