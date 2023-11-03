У столиці затримали порушника, який наніс ножове поранення товаришу

Отримавши тяжкі тілесні ушкодження, чоловік просив допомоги в перехожих. Спільними зусиллями поліцейських та лікарів «швидкої» життя постраждалому врятовано. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від киян про виявлення чоловіка з ножовими пораненнями шиї поруч із залізничною станцією «Караваєві дачі». Потерпілого з колото-різаним пораненням госпіталізовано у лікарню. Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції задокументувала подію.

Поліцейські встановили детальні обставини інциденту. Двоє товаришів, розпиваючи алкогольні напої, влаштували бійку, у результаті якої потерпілий отримав ножове поранення. Після скоєного нападник втік з місця злочину. Поранений з останніх сил дібрався до найближчого місця скупчення людей та попросив допомоги.

Оперативники Солом’янського управління поліції за допомоги записів з камер відеоспостереження встановили маршрут руху підозрюваного. Працівники поліції затримали зловмисника. Ним виявися киянин, 1982 року народження.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідчі за погодження Солом’янської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва