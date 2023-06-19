У столиці затримали порушника, який напідпитку погрожував жінці зброєю

Чоловік спровокував конфлікт з продавчинею магазину та спрямував на неї пістолет. Внаслідок хуліганських дій ніхто не постраждав. Фігуранту загрожує до семи років в’язниці.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшов виклик про те, що на проспекті Литовському у приміщенні магазину невідомий погрожував жінці пістолетом. По прибуттю на місце події дільничні та слідчо-оперативна група районного управління виявили чоловіка, якого затримала служба охорони магазину.

Поспілкувавшись з потерпілою та свідками правоохоронці з’ясували, що троє чоловіків зчинили галас у приміщенні магазину, через що продавчиня зробила їм зауваження. Один із чоловіків, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, відповів грубою лайкою та діставши із сумки зброю, направив її на працівницю та інших відвідувачів. У подальшому жінка викликала службу охорони та поліцію.

Правоохоронці вилучили зброю та затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Київської області, 1984 року народження, який раніше був судимий за вчинення аналогічного злочину та умисне вбивство.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють походження зброї.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. За погодженням із Оболонською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва