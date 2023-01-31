У столиці затримали серійного крадія, який під приводом допомоги обкрадав пенсіонерів

Чоловік пропонував особам похилого віку донести важкі сумки додому, однак вже в квартирі громадяни виявляли відсутність особистих речей та грошей. За такі дії правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наприкінці минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення від 82-річної мешканки Солом’янського району про те, що невідомий чоловік викрав у неї гроші та мобільний телефон під час того, як допомагав донести пакети. Для встановлення обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

У ході досудового розслідування правоохоронці отримали ще декілька звернень від мешканців району про вчинення аналогічного правопорушення, тож припустили, що до скоєння неправомірних дій причетний один і той самий чоловік. Незнайомець пропонував особам похилого віку допомогу, після якої пенсіонери виявляли відсутність банківських карток, грошей та цінних речей.

За результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції встановили особу правопорушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Ним виявився 42-річний мешканець Київської області, який лише два роки тому був засуджений за скоєння грабежу та через декілька днів після звільнення з місць позбавлення волі скоїв ряд крадіжок у пенсіонерів.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні 6 епізодів злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, а також ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України – викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. За такі дії йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва