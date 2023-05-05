У столиці затримали трьох зловмисників, які обікрали велосипедний завод

Спільники винесли з приміщення три велосипеди та комплектуючі деталі до них на загальну суму близько 100 000 тисяч гривень. Відтепер їм загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До Святошинського управління поліції із заявою звернувся керівник одного із підприємств про те, що з приміщення заводу на вулиці Берковецькій невідомі викрали товар на суму близько 100 000 тисяч гривень. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка задокументувала злочин.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що ввечері фігуранти проникли на територію заводу з виготовлення велосипедів та викрали три транспортні засоби з комплектуючими деталями до них. Крім того, зловмисники також злили з генератора 80 літрів палива, погрузили все в автомобілі та втекли.

За результатами оперативно-розшукових заходів, працівники карного розшуку відділу поліції №1 встановили ймовірних підозрюваних та транспортні засоби, на яких вони пересувалися. Спільниками виявилися 23-річний уродженець Донецької області, 22-річний тернопільчанин, а також раніше судимий за крадіжку та незаконне зберігання зброї 27-річний уродженець Кіровоградщини.

Слідчі провели невідкладний обшук за місцем мешкання фігурантів, під час якого вилучили викрадене майно. Наразі правоохоронці проводять перевірку на причетність порушників до скоєння аналогічних злочинів на території району.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена групою осіб з проникненням у приміщення, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва