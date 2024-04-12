У столиці затримали уродженця Донеччини, який жорсткого побив охоронця магазину через зауваження

Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння наніс охоронцю магазину близько двадцяти ударів металевою палкою та втік. Його затримали протягом доби. За вчинене нападнику загрожує до восьми років ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що невідомий сильно побив охоронця одного з супермаркетів Солом’янського району. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Працюючи на місці події поліцейські встановили, що потерпілий зробив зауваження чоловікові, що зайшов до приміщення магазину у нетверезому стані. Той вийшов із супермаркету й через годину повернувся до крамниці з металевою палицею та почав бити нею охоронця, завдавши близько двадцяти ударів, після чого втік. Медики діагностували у потерпілого відкриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку.

В ході проведення розшукових заходів оперативники територіального підрозділу протягом доби встановили та затримали нападника. Ним виявився 52-річний уродженець Донеччини.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Судом йому обрано запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва