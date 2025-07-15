У столиці затримали жінку, яка на першому побаченні викрала у знайомого майже 50 тисяч доларів

Фігурантка, скориставшись тим, що потерпілий після спільного відпочинку заснув, викрала з його сумки грошові кошти. За скоєне їй загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

До поліції Києва надійшло повідомлення про крадіжку значної суми грошей у мешканця столиці. Оперативний черговий скерував на місце події слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції для документування обставин правопорушення.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що напередодні ввечері 33-річний заявник познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе до дому. Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув, а гостя, побачивши готівку в сумці господаря оселі, викрала близько 50 000 доларів та залишила квартиру.

Менш ніж за добу поліцейські розшукали правопорушницю й затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку слідчі вилучили у неї більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах — ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Найтяжча санкція цієї статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва