У столиці затримали жінку, яка викрала з оселі пенсіонера майже 300 000 гривень

Потерпілий запросив додому незнайомку, яка нібито дуже замерзла на вулиці та попросила зайти до оселі зігрітись. Виходячи з квартири, жінка прихопила з собою пакет, в якому знаходились гроші. Порушницю за місцем проживання затримали оперативні працівники. За скоєне жінці загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що невідома жінка викрала гроші у його 80-річного тестя. Заявник розповів, що родич сам запросив до квартири незнайомку, щоб вона зігрілась. Після візиту гості з квартири зникло 5 250 доларів США та 94 000 гривень.

Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук зловмисниці.

Провівши низку розшукових заходів, співробітники управління карного розшуку спільно з оперативниками відділу поліції № 2 територіального підрозділу та за аналітичної підтримки фахівців управління кримінального аналізу встановили особу причетну до злочину. Порушницею виявилась 47-річна уродженка Київщини.

Жінка під час візиту до пенсіонера викрала з квартири 5 250 доларів США та 94 000 гривень. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання підозрюваної правоохоронці вилучили речові докази, а саме майже всю викрадену суму. Понад 30 000 гривень зловмисниця встигла витратити на власні потреби.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Крім цього, поліцейські перевіряють жінку на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці. Триває досудове розслідування.

Поліція Києва