У столиці затримали злодія, який обікрав квартиру на Лісовому масиві

Фігурант проник у помешкання на першому поверсі та викрав звідти гроші й особисті речі власника квартири. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До Деснянського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про крадіжку цінних речей з його квартири на вулиці Шолом-Алейхема. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що зловмисник у нічний час шляхом віджиму вікна проник до помешкання, розташованого на першому поверсі багатоповерхівки. З оселі чоловік викрав ноутбук, ключі від автівки, гроші у різній валюті та банківські картки.

Протягом доби співробітники відділу кримінальної поліції територіального управління поліції спільно із співробітниками управління карного розшуку столичного главку встановили особу зловмисника та затримали його. Правопорушником виявився неодноразово судимий киянин, 1982 року народження.

Слідчі вилучили у фігуранта речові докази та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Своїми діями порушник завдав потерпілому шкоди на загальну суму більше 60 000 гривень.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва