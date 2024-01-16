У столиці затримали злодія, який обікрав пенсіонерку на залізничному вокзалі

Зловмисник викрав у жінки сумку з грошима та документами. Поліцейські затримали порушника протягом години. Речові докази вилучено. За вчинене йому загрожує до восьми років за ґратами.

Днями до столичної поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вночі у приміщенні вокзалу в неї зникла шкіряна сумка з грошима та документами. Правоохоронці негайно розпочали пошук особи, яка вчинила крадіжку.

Відпрацьовуючи прилеглу до місця скоєння злочину територію, правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 60-річний уродженець Запорізької області. З’ясувалося, що порушник, знаходячись у приміщенні вокзалу помітив у залі очікування жінку, яка заснула. Поряд із нею стояла жіноча сумка, яку він викрав.

Поліцейські вилучили у порушника речові докази та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва