У столиці затримали злодія, який викрадав речі з автомобілів

Правоохоронці встановили особу фігуранта, причетного до трьох епізодів крадіжок з транспортних засобів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час комплексного відпрацювання Солом’янського району працівники відділу кримінальної поліції виявили чоловіка, який розбив бокове скло одного з припаркованих автомобілів, дістав із салону речі та намагався втекти. Правоохоронці наздогнали та затримали порушника.

Зловмисником виявився 35-річний киянин, раніше судимий за майнові злочини. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що затриманий причетний ще як найменше до двох крадіжок із транспортних засобів на території Солом’янського району. Нині поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території столиці.

За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 4 ст. 185 КК України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва