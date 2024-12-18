У столиці затримали зловмисника, який обікрав сусідню квартиру та жбурляв речі у перехожих

Чоловік, перебуваючи в під’їзді свого будинку зайшов до незачиненої квартири сусідів та викрав їхнє майно. Після скоєного він повернувся до своєї квартири на дев’ятий поверх, звідки почав викидати посуд та меблі. Ніхто з громадян не постраждав. Фігуранта затримано й повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що невідомий чоловік бігає по сходам в під’їзді, смикає за ручки вхідних дверей та б’є по них. Через декілька хвилин на спецлінію 102 надійшло ще одне повідомлення від мешканки зазначеного будинку, яка повідомила, що з її квартири викрали техніку та гроші. На місце події негайно виїхали оперативники та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, за вказаною адресою відбулось одразу два кримінальні правопорушення:

«Як з’ясували правоохоронці, зловмисником виявився мешканець цього ж будинку. Він, піднімаючись додому на дев’ятий поверх, наносив удари залізним ломом по дверях квартир місцевих мешканців та смикав за ручки. Виявивши, що одна з квартир відчинена – зайшов в середину та викрав мобільний телефон, ноутбук, гаманець з грошима та банківськими картками, а виходячи з помешкання зірвав камеру відеоспостереження щоб приховати свої злочинні дії. Після цього, він зачинився у власній квартирі та почав викидати з вікна меблі та посуд».

Співробітники Голосіївського управління поліції затримали чоловіка за місцем його мешкання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази. Порушником виявися 38 – річний киянин.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 185 – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, вчинена в умовах воєнного стану, та ч. 1 ст. 296 – хуліганство.

Підозрюваного взято під варту із можливістю внесення застави, йому загрожує покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва