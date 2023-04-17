У столиці затримали зловмисника, який вдарив ножем товариша

Чоловіки посварились під час спільного вживання алкоголю, після чого один з них взяв ніж та вдарив свого опонента. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нещодавно до поліцейських, які несли службу на одному з блокпостів у Голосіївському районі, підійшов чоловік та повідомив, що йому нанесли тілесні ушкодження. Правоохоронці одразу викликали карету швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу для з’ясування всіх обставин.

Як виявилось, компанія з трьох людей розпивала спиртні напої неподалік проїжджої частини у Голосіївському районі. В ході розмов між присутніми виникла сварка, під час якої один з чоловіків взяв ніж та наніс декілька ударів по тулубу опоненту. У подальшому потерпілий зміг втекти та звернувся до поліцейських.

Чоловіка, 1977 року народження, з проникаючим пораненням черевної порожнини медики госпіталізували у лікарню. У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські затримали раніше не судимого 24-річного уродженця Запорізької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України -умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва