У столиці затримали зловмисниць, які обікрали пенсіонерів під приводом роздачі гуманітарної допомоги

Спільниці скоїли злочини в Солом’янському та Дніпровському районі. Загалом вони викрали 1 400 доларів США та понад 50 000 гривень. Відтепер фігуранткам загрожує до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у квартирі на вулиці Петра Запорожця її обікрали двоє незнайомих жінок. Для з’ясування всіх обставин та документування злочину за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На місці події правоохоронці з’ясували, що 73-річна потерпіла впустила до квартири двох незнайомок під приводом отримання гуманітарної допомоги. Жінки спочатку віддали киянці пакет із продуктами, а потім запевнили, що їй ще належить отримати й матеріальну допомогу в розмірі 600 гривень. Але через те, що в них залишилася купюра номіналом 1 000 гривень, то потрібно, аби жінка дала 400 гривень решти. Пенсіонерка пішла за гаманцем та принесла необхідну суму. У цей момент одна із жінок попросилася до туалету, а інша сказала хазяйці квартири написати розписку про отримання допомоги. Поки потерпіла відволіклася на «розписку», одна із жінок поцупила з гаманця 13 000 гривень і прихопила зі столу ще й ті гроші, які зловмисниці дали пенсіонерці. Після того, як порушниці пішли, киянка виявила відсутність коштів.

Провівши низку розшукових заходів, оперативники управління карного розшуку спільно зі співробітниками Дніпровського управління поліції та за допомоги аналітиків столичного главку поліції затримали підозрюваних осіб. Ними виявилися мешканка Одещини, 1995 року народження та 15-річна уродженка Харківщини.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що одна з фігуранток причетна до аналогічного злочину в Солом’янському районі столиці, скоєного напередодні. Тоді, вона разом з іншою своєю знайомою обікрали 86-річну киянку, забравши із собою 1 400 доларів США та 40 000 гривень. Поліцейські також встановили та затримали спільницю фігурантки. Нею виявилася мешканка Харківщини, 2002 року народження.

За результатами невідкладного обшуку в орендованій на викрадені гроші квартирі правоохоронці виявили в зловмисниць майже 50 000 гривень. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази для проведення необхідних слідчих дій.

За цими фактами слідчим відділом Дніпровського та Солом’янського управлінь поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранткам про підозри у вчиненні злочинів. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Києва