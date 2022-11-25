У столиці затримано закладчика з партією «товару» на 1 млн. гривень

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито чоловіка, який, використовуючи додаток на мобільному телефоні, збував наркотичні засоби та психотропні речовини на території столиці.

Під час затримання у наркозбувача вилучили 50 гр солей та таблетки екстазі. Крім того, він вказав на «закладку», де правоохоронці виявили ще 10 гр солей Альфа-PVP та 5 таблеток екстазі.

У подальшому, за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили та вилучили 1 кг солей, понад 40 таблеток екстазі, 300 гр амфетаміну та 40 гр мефедрону.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотичних речовин становить близько 1 млн гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Встановлюються інші особи, які причетні до злочину. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з співробітниками карного розшуку Шевченківського управління поліції за силової підтримки спецпризначенців.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура