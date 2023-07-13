У столиці зловмисник наніс тяжкі тілесні ушкодження перехожому

На площі Арсенальній між незнайомцями виникла сварка, в результаті якої фігурант вдарив опонента. Потерпілого без свідомості госпіталізували у лікарню. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на площі Арсенальній виявлено чоловіка, який лежить без свідомості з тілесними ушкодженнями. На місце події негайно прибули лікарі швидкої допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину.

Правоохоронці встановили свідків і очевидців події, які розповіли, що між двома чоловіками виникла сварка та згодом бійка, в ході якої один із них наніс удар в голову іншому. Внаслідок цього потерпілий впав на тротуар та втратив свідомість. Після скоєного зловмисник зник з місця події.

Працівники карного розшуку Печерського та Головного управлінь поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили особу, причетну до скоєння цього злочину та затримали його. Ним виявився киянин, 1969 року народження.

Наразі слідчим відділом Печерського управління поліції під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва