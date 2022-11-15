У столиці зловмисник залишив замовницю і без теплого фасаду, і без грошей

Чоловік отримав від місцевої мешканки гроші на купівлю будматеріалів, але обіцяну роботу не виконав. Наразі дізнавачі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинення шахрайській дій шахраю загрожує до трьох років обмеження волі.

Наприкінці серпня до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона переслала на картку малознайомому чоловіку завдаток, необхідний для купівлі будівельних матеріалів, але він жодних робіт не виконує, а також не виходить на зв’язок. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук підозрюваного.

Поліцейські з’ясували, що потерпіла зателефонувала до робітника, якого їй порадила знайома, з проханням утеплити фасад квартири. Чоловік приїхав на «заміри» та сказав, що порахує кількість необхідних матеріалів та згодом повідомить суму завдатку, необхідну для їх придбання. Через деякий час він сказав, щоб жінка зробила грошовий переказ на його картку в розмірі 13 000 гривень. Потерпіла переслала кошти, після чого чоловік перестав виходити на зв’язок.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили особу зловмисника. Ним виявився уродженець Донеччини, 1982 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Поліцейські з’ясували, що для отримання коштів порушник використав картку товариша, а гроші витратив на власні потреби.

За цим фактом сектором дізнання відділу поліції № 2 Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва дізнавачі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва