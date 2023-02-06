У столиціи чоловіка затримал за розбійний напад та незаконне поводження зі зброєю

У відділенні банку зловмисник почав погрожувати касиру зброєю та вимагати віддати кошти, однак у ситуацію втрутився відвідувач установи. Коли порушник зрозумів, що гроші він не отримає, то вистрілив чоловіку в ногу та намагався втекти. За такі дії йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Борщагівській невідомий намагався пограбувати відділення банку та вистрілив у чоловіка. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, наряд поліції охорони, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для встановлення усіх обставин події та бригада лікарів.

Прибувши за вказаною адресою поліцейські з’ясували, що до фінансової установи зайшов незнайомий чоловік та погрожуючи зброєю, вимагав від касирки віддати йому гроші. Свідками протиправних дій стали відвідувач закладу та охоронець, які негайно втрутились в ситуацію, однак зловмисник вистрілив одному з чоловіків в ногу та намагався втекти.

За результатами проведення першочергових заходів із залученням аналітиків главку правоохронці затримали чоловіка та в ході поверхневого огляду виявили у нього зброю та предмет, схожий на гранату. Крім того під час невідкладного обшуку за місцем мешкання порушника слідчі виявили ще одну гранату та направили всі вилучені речові докази на проведення експертних досліджень.

Слідчим Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану та збираються необхідні матеріали для повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За протиправні дії порушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва