У Стрию винесено вирок чоловіку, який під час сутички у кафе, убив відвідувача, проломивши голову

За публічного обвинувачення Стрийської окружної прокуратури 30-річного мешканця Волинської області визнано винним у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у Стрию в одному з місцевих кафе компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Також у це кафе зайшов обвинувачений разом зі своїми знайомими.

Між чоловіками виникла словесна перепалка, в ході якої засуджений та 33-річний місцевий мешканець почали штовхати один одного. Їх заспокоїли знайомі. Однак засуджений вирішив, що конфлікт не завершений, підійшов до потерпілого і умисне завдав удар кулаком в обличчя.

В результаті удару в потерпілого – перелом основи та склепіння черепа та набряк головного мозку. З отриманою травмою останнього було госпіталізовано у лікарню. Однак від отриманих ушкоджень через 8 днів чоловік.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури