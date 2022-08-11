У створенні шахрайської схеми з отримання сертифікатів іспиту КРОК для студентів-медиків підозрюються ексдекан вишу та троє спільників

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи за фактами шахрайства, замаху на незаконне заволодіння шляхом шахрайства документом та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрювані під керівництвом колишнього декана одного з медичних вищих навчальних закладів освіти, організували шахрайську схему, пов’язану зі складанням ліцензованих іспитів у медичному виші столиці.

Декан за грошову винагороду від 3000 доларів США сприяв студентам-медикам в успішному складанні одного з іспитів «КРОК» та одержанні відповідного сертифікату.

На прохання студентів про здачу іспиту, він пропонував знайомим викладачам та студентам, котрі успішно навчалися чи навчаються у ВНЗ медичного спрямування, за грошові кошти скласти іспит «КРОК» замість замовника.

Підозрювані отримували від «клієнта» паспорт і підробляли його шляхом заміни фотографії. В подальшому, підставний «студент-відмінник» складав відповідний іспит, що є підставою для отримання сертифіката та можливістю продовження подальшого навчання справжнього студента на медичному факультеті.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – ГУ «Д» Департаменту захисту національної державності СБУ.

Київська обласна прокуратура