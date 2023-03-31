У суді було доведено винуватість жителя Вінниччини в умисному вбивстві знайомого

Вінницький міський суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Вінницької обласної прокуратури та визнав винуватим 37-річного жителя Гайсинського району у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Прокурором доведено, що між обвинуваченим та його знайомим, які вночі 23.03.2022 вдома у потерпілого спільно вживали алкогольні напої, виникла словесна суперечка, що переросла у бійку.

У ході конфлікту у зловмисника виник умисел на позбавлення життя господаря оселі. Застосувавши до потерпілого фізичну силу, обвинувачений кинув його на підлогу і наніс численні удари у різні частини тіла від яких чоловік помер на місці події. У подальшому, не бажаючи бути викритим, обвинувачений з місця події зник.

Суд визнав підсудного винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.

На цей час вирок законної сили ще не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури