У суді було доведено винуватість жителя Жмеринського району у грабежі, поєднаному з насильством

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Жмеринської окружної прокуратури та визнав винуватим 30-річного жителя Жмеринського району у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Прокурором доведено, що, раніше судимий за злочини проти власності чоловік, у березні 2022 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, реалізуючи умисел на протиправне заволодіння чужим майном, умисно завдав потерпілому удари від яких чоловік впав на землю та отримав тілесні ушкодження.

Обвинувачений умисно, з корисливим мотивом та метою, підбурений жагою до легкої наживи, усвідомлюючи явну протиправність своїх дій, в той час, коли потерпілий знаходився на землі у лежачому стані та не міг чинити фізичний опір, відкрито заволодів його майном, діставши з кишені куртки мобільний телефон, спричинивши потерпілому матеріальної шкоди.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів підсудного судом визнано винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури