У суді доведено винуватість вінничанки, яка у стані сп’яніння скоїла ДТП, в результаті якого дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження

Вінницький міський суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи ювенального прокурора обласної прокуратури та визнав винуватою 44-річну жительку м. Вінниці у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286-1 КК України.

Прокурором доведено, що обвинувачена у травні 2021 року, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись по проїзній частині вулиці Івана Богуна в місті Вінниці, не вибрала безпечної швидкості руху, та не впоравшись з керуванням, виїхала на зустрічний тротуар, де допустила наїзд на 13-річного хлопчика, який рухався по тротуару в попутному напрямку, після чого здійснила наїзд на паркани домоволодінь.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди малолітній потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів обвинувачену судом визнано винуватою у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 8 років, яке виконуватиметься після відбуття засудженою основного покарання.

На цей час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури