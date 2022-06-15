У Сумах батько та син разом зі спільником займались обігом наркотиків та психотропів у особливо великому розмірі

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 14 червня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно батька та сина, які разом зі ще одним спільником займались незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великому розмірі.

За даними слідства, 44-річний підприємець, бажаючи покращити своє матеріальне становище, вирішив займатись незаконним обігом заборонених речовин у м. Суми.

Спочатку до своєї протиправної діяльності він залучив 24-річного сина, а потім, коли обіг збільшився, іще й 41-річного знайомого. Підприємець через мережу Інтернет знаходив дилерів, у яких закуповував особливо небезпечну психотропну речовину PVP та психотропну речовину амфетамін. Заборонені речовини він отримував за допомогою поштового зв’язку. Його син забезпечував діяльність магазину в месенджері, зокрема приймав замовлення, контролював надходження оплати та рух коштів по електронних гаманцях. Третій їх спільник розфасовував психотропи для так званих «закладок».

Діяльність групи була припинена у вересні 2021 року. Тоді під час обшуків у затриманих правоохоронці вилучили близько 200 г «PVP», 1,8 г амфетаміну та майже 20 г наркотичного засобу «каннабіс» і «екстракту каннабісу». При цьому частина речовин вже була розфасована для «закладок». За даними слідства, середньомісячний дохід учасників організованої групи складав близько 400 тисяч гривень.

Діяльність осіб припинено співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю та Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура