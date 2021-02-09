У Сумах більше двох годин пацієнтці в критичному стані відмовляли в госпіталізації – жінка померла

Сумською місцевою прокуратурою 8 лютого 2021 року погоджено повідомлення про підозру лікарю-терапевту та лікарю-анестезіологу Сумської обласної клінічної лікарні в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть хворої (ч. 1 ст. 140 КК України).

За даними слідства, 19 квітня 2020 року о 21 год 37 хв бригада швидкої медичної допомоги доставила 78-річну жінку в сумський медичний клінічний центр інфекційних хвороб з підозрою на пневмонію. Пацієнтку оглянула лікар-інфекціоніст, яка також провела експрес-тест на «COVID-19». Лікар виключила інфекційне захворювання, після чого виписала направлення для подальшої госпіталізації хворої до обласної лікарні, оскільки рівень цукру в крові пацієнтки був критично високим.

О 22 год 20 хв бригада швидкої медичної допомоги доставила пацієнтку до обласної лікарні на вул. Ковпака, 18. Попри те, що тест на «COVID-19» у жінки був негативним, а її стан суттєво погіршився, лікар-терапевт не впустив медиків з хворою у приймальне відділення та в грубій формі повідомив, щоб везли її в інше відділення, оскільки експрес-тест може бути недостовірним.

О 23 год 27 хв бригада швидкої медичної допомоги доставила пацієнтку до обласної лікарні на вул. Троїцька, 48. Незважаючи на те, що медики швидкої телефонували в це відділення і попереджали про критичний стан жінки, двері до приймального відділення були зачинені. Через 10 хв до пацієнтки вийшов лікар-анестезіолог, який також відмовився госпіталізувати хвору, посилаючись на карантинні обмеження.

Медики швидкої викликали поліцію, після чого перемістили пацієнтку в приймальне відділення, де вже констатували її смерть, яка настала внаслідок ускладнень, зумовлених запальним процесом в нирках на фоні цукрового діабету.

Відповідно до висновків експертів, своєчасне ненадання медичної допомоги пацієнтці лікарем-терапевтом та лікарем-анестезіологом Сумської обласної клінічної лікарні знаходяться у прямому причинному зв’язку з настанням її смерті.

Досудове слідство проведене слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Лікар-анестезіолог отримав повідомлення про підозру, однак лікар-терапевт за викликом до органів слідства не з’явився, на даний час вирішується питання щодо вручення йому вказаного процесуального документа.

Сумська обласна прокуратура