У Сумах через смерть немовляти трьох лікарів підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру двом акушеркам-гінекологам та завідувачці акушерського відділення пологового будинку за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України), завідувачка відповідатиме ще й за залишення немовляти без допомоги (ч. 3 ст. 135 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2022 року в пологовому будинку народилась дівчинка з тяжкими патологіями. Через 28 днів немовля померло. Відповідно до висновку медиків, причиною смерті дитини була гостра серцево судинна недостатність та церебральна лейкомаляція (ураження головного мозку через тяжке кисневе голодування та порушення кровотоку).

В рамках кримінального провадження за ініціативи прокурорів проведено ексгумацію тіла новонародженої.

За результатом судово-медичної експертизи встановлено, що підозрювані лікарі, які складали консиліум, не встановили правильний діагноз та своєчасно не зробили кесарів розтин, натомість застосували вакуум-екстракцію плода з технічними особливостями.

Відтак дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та тупу травму шиї з переломами кісток склепіння та основи черепа. Травми утворилася за життя та перебували в прямому причинному зв’язку зі смертю дівчинки.

Завідувачка акушерського відділення, нехтуючи вимогами протоколу, після народження дівчинки з такими травмами не викликала реанімаційну неонатологічну бригаду з обласної лікарні та залишила немовля без фахової допомоги.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора