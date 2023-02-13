У Сумах до 5 років позбавлення волі засуджено поліцейського, який скоїв ДТП з 8 постраждалими

Сумською обласною прокуратурою в суді доведено вину поліцейського роти №3 батальйону управління патрульної поліції в Сумській області, порушення правил безпеки дорожнього руху якого спричинило тяжкі наслідки для потерпілих (ч. 2 ст. 286 КК України). За вироком суду 13 лютого 2023 року його засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

За даними слідства, дорожньо-транспортна пригода сталась у м. Суми 19 серпня 2018 року близько 14 год. 45 хв. Тоді службовий автомобіль патрульної поліції на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська зіткнувся з Аudi A4, унаслідок чого транспортний засіб поліцейських відкинуло на тротуар, де перебувало 4 пішоходів. У результаті вказаної події 2 пішоходів отримали тяжкі тілесні ушкодження, 1 – середньої тяжкості, іще 1 пішохід, 2 водія та 2 пасажири відбулись легкими тілесними ушкодженнями.

У суді доведено, що, обвинувачений перебував за кермом службової автівки та рухався із увімкненими проблисковими маячками синього і червоного кольорів та спеціальним звуковим сигналом. При цьому він зневажив безпекою дорожнього руху, зокрема, при виїзді на перехрестя на червоний сигнал світлофору, в порушення пункту 3.1. Правил дорожнього руху, не впевнився, що це буде безпечно для інших учасників. Відтак скоїв зіткнення з автомобілем «Audi A4», який рухався по вказаному перехрестю на зелений сигнал світлофора і, згідно висновків експертів, не мав технічної можливості попередити дану пригоду.

Сумська обласна прокуратура