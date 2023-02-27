У Сумах до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за розбещення 4-річної дівчинки

Ювенальними прокурорами Окружної прокуратури міста Суми в суді доведено вину 49-річного жителя Сумського району, який розбещував малолітню, спричинивши при цьому їй легкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 125 КК України).

За вироком суду чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади і а займатись будь-якою діяльністю, пов’язаною з піклуванням за дітьми та їх вихованням строком на 3 роки.

Прокурором доведено, що в листопаді 2021 року чоловік, перебуваючи в м. Суми у квартирі своєї співмешканки, залишився наодинці з її 4-річною онукою та, використовуючи безпорадний стан дитини, вчинив з нею розпусні дії. З огляду на вік, дівчинка не зрозуміла значення протиправних дій, які з нею вчинив дорослий, однак розповіла про них бабусі, яка вже й повідомила про вказаний факт у поліцію. У ході слідства інформація підтвердилась. Більш того, медики зафіксували на тілі дитини легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачений під час судового засідання провину свою заперечував, стверджував, що співмешканка його обмовила, однак рішенням суду всі його доводи визнано необґрунтованими. На вирок суду він чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура