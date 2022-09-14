У Сумах двоє зловмисників пограбували неповнолітнього хлопця

Зловмисники відкрито заволоділи цінними речами неповнолітнього хлопця. Однак уникнути відповідальності їм не вдалося. Наразі вони вже дають свої покази слідству.

По допомогу до поліцейських звернувся неповнолітній студент одного з навчальних закладів обласного центру. Хлопець розповів, що увечері повертаючись з навчання додому він зустрів двох невідомих чоловіків, які почали до нього «чіплятися». Згодом невідомі відібрали у хлопця його особисті речі, а саме: мобільний телефон, навушники та ніж. А після цього втекли.

Встановити зловмисників вдалося завдяки камерам відеоспостереження та прикметам, що запам’ятав та описав правоохоронцям потерпілий. Ними виявилися раніше судимі 33-річний та 27-річний мешканці обласного центру.

Працівники поліції вилучили награбовані речі та повернули власнику.

За даним фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмисника про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області