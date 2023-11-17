У Сумах інспектор військової служби правопорядку за хабарі обіцяв призовникам уникнення мобілізації

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили у Сумах інспектора військової служби правопорядку. Він вимагав хабарі у понад 10 тисяч доларів з призовників, обіцяючи допомогти їм ухилитися від служби.

Своїм «клієнтам» фігурант пояснював, що має зв’язки з потрібними людьми у місцевому військкоматі, відтак може домовитися про відстрочку чи навіть звільнення від призову. Перебуваючи у званні сержанта, він демонстрував замовником фейкове посвідчення капітана. У середньому вартість своїх послуг зловмисник оцінював у понад 10 тис. доларів США.

Щоб убезпечити ухилянтів від отримання повісток на вулицях міста, він мав чисті бланки повісток з печатками, які він видавав чоловікам. Завдяки такій схемі, «клієнти» могли апелювати до працівників ТЦК та СП, що вони вже отримали повістку та як раз йдуть до військкомату.

Військовослужбовця затримано «на гарячому» під час отримання 3 тис. доларів США.

Під час догляду в нього виявлено та вилучено два службові посвідчення: сержанта та підробне посвідчення армійського капітана.

Чоловіку повідомлено про підозру за пропозицію здійснити вплив за надання неправомірної вигоди та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до оборудки, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців терцентру комплектування та соцпідтримки.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

ДБР