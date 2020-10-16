У Сумах на хабарі у ₴70 тисяч затримали посадовця підрозділу регіональної філії Укрзалізниці

Кошти вимагав та отримав від місцевого підприємця.

Сьогодні, 16 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області, слідчі Сумського відділу поліції під процесуальним керівництвом Сумської місцевої прокуратури затримали керівника структурного підрозділу регіональної філії Укрзалізниці.

За 70 тисяч гривень винагороди посадовець пообіцяв продати бізнесмену щебінь за заниженою вартістю. Після проведення розрахунків за проданий товар керівника підрозділу затримали правоохоронці та вилучили отримані ним у якості хабара кошти.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Нагадуємо, на Закарпатті поліція затримала на хабарі інспектора Чопського прикордонного загону, а львівські поліцейські викрили керівника відділу екологічної інспекції в організації «схеми відкатів».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України