У Сумах патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до незаконного позбавлення волі жінки

Недільний ранок. Багатоповерхівка на вулиці Роменській. В одному з під’їздів чути крики наляканої жінки. Її без верхнього одягу та босоніж силоміць садить до авто невідомий чоловік. Він сідає за кермо та швидко їде з місця. Все це трапилося на очах сусідів, які тієї миті телефонують до поліції. Вони встигли помітити колір автомобіля та запам’ятати кілька символів номерного знаку.

Орієнтування про автомобіль отримують екіпажі патрульної поліції. І вже за пів години інспектори Денис Антощенко та Олександр Панченко виявляють цей транспортний засіб на території гаражного кооперативу, що на вулиці Героїв Крут.

Водія патрульні одразу ж зупинили. У салоні сиділа жінка. Вона розповіла патрульним, що цей чоловік силоміць посадив її до автомобіля та привіз сюди.

У водія інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, та проходити огляд він категорично відмовився. Це вже не перший випадок, коли цей водій керує напідпитку, і його вже позбавили права керування на 10 років.

Інспектори склали на чоловіка два адмінматеріали: за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та ч. 3 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння особою, яка керувала транспортним засобом з ознаками сп’яніння) КУпАП.

На місце охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

Патрульна поліція України