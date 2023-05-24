У Сумах поліцейські повідомили про підозру дівчині у примушуванні неповнолітньої до створення дитячої порнографії

Співробітники Управління міграційної поліції спільно із працівниками відділу кримінального аналізу Головного управління Національної поліції в Сумській області та слідчими Сумського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми, викрили 19-річну дівчину у примушуванні неповнолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії.

Наразі зловмисниці вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301-1 «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження». За скоєне їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області