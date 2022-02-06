У Сумах поліцейські викрили черговий факт неналежного виконання батьками своїх батьківських обов’язків

Сьогодні близько 2 години ночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення від 38-річної жінки про те, що її 12-річна донька пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, співробітники ювенальної превенції, а також екіпаж патрульної поліції.

Прибувши на виклик правоохоронці побачили жахливі умови проживання, а також заявницю, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Вона розповіла, що між нею та донькою виник конфлікт, після якого дівчинка пішла з дому.

Поліцейські опитали можливих свідків, сусідів, а також зателефонували родичам та друзям дівчини. Але згодом виявилося, що з квартири 12-річна сумчанка навіть не виходила. Її знайшли працівники поліції у сусідній кімнаті.

Стосовно жінки у поліції вже склали адміністративний протоколи за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» та ст. 173-2 «Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вирішується питання про відібрання дитини від батьків органами опіки.

Відділ комунікації поліції Сумської області