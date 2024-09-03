У Сумах поліцейські встановили злодія, який вкрав $7000 та ₴20000 у переселенця

Зловмисник обікрав чоловіка, який вимушено покинув свою домівку на Донеччині та проживав у Сумах. Правоохоронці вже повідомили крадію про підозру.

Працівники управління карного розшуку ГУНП в Сумській області спільно з оперативниками Сумського районного управління поліції провели ряд розшукових заходів за заявою потерпілого. Поліцейські з’ясували, що на початку серпня у мешканця Донецької області, який тимчасово проживає у одному з гуртожитків міста, невідома особо викрала з кімнати сумку зі значною сумою коштів, а саме 7 000 доларів та 20 000 гривень. Також у сумці знаходився мобільний телефон та інші особисті речі.

Оперативним шляхом працівникам поліції вдалось встановити причетність до крадіжки іншого мешканця гуртожитку. Ним виявився раніше судимий 54-річний чоловік. Правоохоронці вилучили викрадені гроші, які підозрюваний вже передав на зберігання знайомій.

Слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області