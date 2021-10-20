У Сумах поліція викрила раніше судимого молодика, який збагатився за рахунок знайомих

Скориставшись довірою, вісімнадцятирічний хлопець видурив два мобільні телефони у неповнолітніх знайомих. За даними фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження та розшукали зловмисника, тож тепер за скоєне він постане перед судом.

Із заявою про злочин до поліції звернувся 17-річний сумчанин. Він розповів, що на вулиці зустрів знайомого, який попросив скористатися його мобільним телефоном для термінового дзвінка. Отримавши телефон, хлопець зник у натовпі.

Пізніше до поліції звернувся ще один неповнолітній житель обласного центру, який розповів, що нещодавно зустрів свого знайомого, який розповів, що йому терміново необхідні гроші та попросив його мобільний телефон, аби на декілька днів здати його до ломбарду. Та пообіцяв через декілька днів його викупити та повернути з «винагородою» у 1000 гривень. На що той погодився.

Проте, зустрівшись в домовлений день, зловмисник відмовився повертати річ власнику. Зрозумівши, що його ошукали, хлопець звернувся за допомогою до поліції.

Поліцейські розшукали афериста, ним виявився 18-річний вже раніше судимий сумчанин.

За даним фактом у поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області