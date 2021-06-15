У Сумах посадовця військового ліцею та його спільницю затримали на вимаганні 1 тис. доларів за влаштування до навчального закладу

Слідчі Територіального управління ДБР у Полтаві за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби затримали заступника начальника Державного ліцею-інтернату «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка ДПСУ та його спільницю.

За даними слідства, за вступ до військового навчального закладу матері абітурієнта висунули вимогу сплатити 1 тис. дол. США хабаря. За ці гроші вони обіцяли не створювати штучних перешкод та допомогти скласти вступні іспити.

Гроші жінка передала через посередницю.

Посадовця та його спільницю було затримано під час передачі отриманого хабаря.

Нині затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди групою осіб (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід — ДБР та ВВВБ ДПС.

ДБР