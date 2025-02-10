У Сумах повідомлено про підозру жінці, яка публічно виправдовувала дії російських окупантів

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми 39-річній жінці повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, перебуваючи в кабіні ліфта, жінка поверх наліпки жовто-блакитного кольору із зображенням Державного герба України та написом «СЛАВА УКРАЇНІ ГЕРОЯМ СЛАВА» чорним маркером написала слово «росия» та додала літеру, яка є символом російського вторгнення.

Відповідно до висновку експертів, у рукописному написі, нанесеному підозрюваною, міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура