У Сумах судитимуть «цеховиків», які організували пошиття одягу під виглядом відомих брендів

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, які незаконно використовували назви відомих брендів під час пошиття одягу (ч. 3 ст. 229 КК України).

За даними слідства, сумський підприємець у 2021 року організував у м. Суми цех з пошиття спортивного одягу.

До своєї протиправної діяльності він залучив двох знайомих та ряд найманих працівників. На виробництві швачки, які не обули обізнані про незаконну діяльність своїх роботодавців, шили на замовлення спортивний одяг. Після чого на готовій продукції фігуранти кримінального провадження у приміщенні гаражу наносили торгові знаки відомих фірм. Готову фальсифіковану продукцію реалізовували під виглядом брендового одягу через мережу Інтернет.

У ході слідства задокументовано декілька фактів реалізації фальсифікованого одягу на загальну суму майже 70 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура