У Сумах вилучено схрон з майже ₴3,5 млн., які можуть бути «чорною касою» посадовців Держслужби з безпеки на транспорті

Працівники Теруправління ДБР Полтави вилучили майже 3,5 млн грн, які можуть бути «чорною касою» посадовців Держслужби з безпеки на транспорті. У ході розслідування затримано старшого державного інспектора відділу державного нагляду в Сумській області, який вимагав гроші у автоперевізника.

Встановлено, що державний інспектор почав шантажувати місцевого підприємця, який займався вантажними перевезеннями на Сумщині. Він погрожував перевізнику створенням штучних проблеми та притягненням до адміністративної відповідальності, якщо комерсант не платитиме регулярну «данину».

Для передачі хабарів посадовець залучив посередника. Загалом він отримав 30 тис. грн неправомірної вигоди.

28 січня 2022 року під час чергової сплати «відкупних» правоохоронці затримали державного інспектора «на гарячому».

Крім того, під час обшуку за місцем проживання посередника працівники ДБР виявили майже 3,5 млн гривень частина з них зберігалась у доларовому еквіваленті. За версією слідства — це так звана «чорна каса» зловмисників.

У межах досудового розслідування слідчі встановлять походження готівки та можливих співучасників протиправної схеми.

Інспектору повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також встановлено, що правоохоронці вже затримували цього посадовця у 2017 році, коли той організував безперешкодний пропуск перевантажених автомобілів.

Тоді у якості хабаря він отримав талони на 150 літрів дизельного палива. Суд першої інстанції визнав його винним, але посадовець почав оскаржувати рішення.

Апеляційний суд скерував справу на новий розгляд, який знову визнав посадовця винним. Втім він оскаржив і це рішення. Наразі справа розглядається в апеляційному суді.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Сумська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.