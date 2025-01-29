У Сумах викладача викрито у вчиненні сексуального насильства стосовно неповнолітньої студентки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 51-річному викладачеві одного з місцевих навчальних закладів за фактом вчинення стосовно неповнолітньої студентки сексуального насильства та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру (ч. 3 ст. 153, ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2021 року, залишившись зі студенткою наодинці в одному з кабінетів, викладач вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до статевих зносин.

Така поведінка викладача носила системний характер, він постійно приділяв дівчині надмірну увагу, зокрема, задавав непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо.

Більш того, викладач надсилав студентці на один із месенджерів відеофайли, які відповідно до висновку експерта, є продукцію порнографічного характеру.

При цьому викладачу було достеменно відомо, що дівчина є неповнолітньою.

На даний час вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу УПК в Сумській області ДКП НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура