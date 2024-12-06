У Сумах викрито псевдовійськового, який отримав від ГО 9 автівок нібито для виконання підрозділом бойових завдань

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 24-річному сумчанину за фактом продажу гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, дізнавшись про функціонування у м. Суми громадської організації, яка займається придбанням для потреб військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема, транспортних засобів, вирішив організувати схему незаконного збагачення.

Не маючи жодного відношення до військової служби, підозрюваний переконав голову громадської організації у своїй приналежності до сил спеціального призначення.

Протягом тривалого часу молодик розповідав волонтерам видумані історії про виконання його підрозділом надважливих завдань у зоні проведення активних бойових дій, відтак просив допомоги в придбанні автівок.

З квітня 2022 року по липень 2023 рік громадська організація придбала та передала псевдовійськовому 9 транспортних засобів вартістю 1,7 млн грн, якими він незаконно заволодів та в подальшому продав.

Лише коли громадська організація почала вимагати звіт від підозрюваного, його незаконна діяльність була припинена.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 4 грудня 2024 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою звільнення під 150 тис. грн застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління у взаємодії зі співробітниками Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Сумській області спільно з Службою безпеки України в Сумський області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура