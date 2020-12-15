У Сумах затримали афериста, який продав квартир в неіснуючих будинках на $1,2 млн.

Максимальний термін ув’язнення за вчинення вказаних злочинів — 10 років позбавлення волі.

На території міста Суми працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно із працівниками управління карного розшуку ГУНП в Сумській області затримано зловмисника, який з 27 лютого 2018 року перебував у міжнародному розшуку за здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу та за шахрайство.

«Відомо, що у період з 2009 року по 2013 рік затриманий зловмисник, перебуваючи на території іншої держави, діючи за попередньою змовою з двома спільниками, будучи не зареєстрованими в якості приватних підприємців здійснювали продаж квартир в неіснуючих будинках, чим завдали збиток потерпілим на загальну суму приблизно 1 200 000 доларів США», — повідомили у Департаменті карного розшуку.

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