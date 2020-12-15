У Сумах затримали іноземного шахрая, який перебував у міжнародному розшуку

Громадянин Республіки Білорусь продавав квартири в неіснуючих будинках. Сума завдана потерпілим збитків становить 1,2 мільйона доларів США. На батьківщині розшукуваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, 39-річний громадянин Республіки Білорусь із лютого 2018 року перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві. Упродовж п’яти років зловмисник та його спільники продавали квартири у неіснуючих будинках. Продаж нерухомості здійснювали за підробленими документами. Сума збитків, завдана потерпілим, становить 1, 2 мільйона доларів США.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з колегами із Сумщини провели оперативно-розшукові заходи та встановили зловмисника. Затримали розшукуваного у місті Суми.

Згідно із законодавством Республіки Білорусь, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Управління комунікації Національної поліції України