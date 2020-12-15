У Сумах затримали іноземного шахрая, який перебував у міжнародному розшуку

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Громадянин Республіки Білорусь продавав квартири в неіснуючих будинках. Сума завдана потерпілим збитків становить 1,2 мільйона доларів США. На батьківщині розшукуваному загрожує  до 10 років  ув’язнення.

Відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, 39-річний громадянин Республіки Білорусь із лютого 2018 року перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві. Упродовж п’яти років зловмисник та його спільники   продавали квартири у  неіснуючих будинках. Продаж нерухомості здійснювали за підробленими  документами. Сума збитків, завдана потерпілим, становить 1, 2 мільйона доларів США.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції  спільно з колегами  із Сумщини провели оперативно-розшукові заходи та встановили зловмисника. Затримали розшукуваного у місті Суми.

Згідно із законодавством Республіки Білорусь,  йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк  до 10 років.

Управління комунікації Національної поліції України

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