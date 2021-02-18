У Сумах затримали молодика, який наніс новому знайомому більше 10 ударів ножем

Аби довести свою правоту, 22-річний хлопець вхопив ножа та наніс ним більше десяти ударів своєму супротивнику. В результаті чого один із хлопців, із тілесними ушкодженнями, потрапив на лікарняне ліжко, а іншому працівники поліції вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

До поліції надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень 24-річним хлопцем. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. У ході перевірки встановлено, що того дня потерпілий, перебуваючи в центрі міста, познайомився з трьома чоловіками під час вживання алкогольних напоїв. Далі чоловіки вирішили продовжити свій відпочинок на іншому кінці міста. Там вони зайшли погрітись до під’їзду одного із будинків. Через деякий час двоє з них пішли, а потерпілий і його кривдник залишились розмовляти.

Під час бесіди між ними виник конфлікт, який невдовзі переріс у бійку. У ході якої 22-річний хлопець, не втримавши агресії, вихопив ножа та почав наносити ним удари супротивнику. Після чого втік, залишивши побитого.

Потерпілий, вибравшись з під’їзду, попрямував на зупинку громадського транспорту, там небайдужі громадяни допомогли йому викликати поліцію та «швидку».

У ході проведення слідчих (розшукових) дій поліцейські швидко встановили та затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Ним виявився 22-річний житель обласного центру.

Наразі хлопцю вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області